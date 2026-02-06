Vers une prolongation de contrat de Paulo Fonseca à l’OL : "C’est au club de décider"

Surfant sur une série de 11 victoires, l’entraineur lyonnais vient de passer le cap des 50 matchs à la tête de l’OL. "Je me sens très bien ici. L’atmosphère est incroyable, ce n’est pas seulement l’équipe : tous les services du club sont exceptionnels. J’aime beaucoup notre projet, et je pense que nous n’en sommes qu’au début", a confié le Portugais.

Et le technicien de mentionner la lourde sanction qui l’a éloigné du banc pendant plusieurs mois : "Les neuf derniers mois ont été difficiles, mais j’ai reçu le soutien de toutes les personnes autour de moi, ce qui explique que je me sente très bien ici".

S’il dit adorer "la ville, nos supporters et l’ambiance dans notre stade", Paulo Fonseca, sous contrat jusqu’en 2027, est à un "âge où on valorise la confiance et le soutien dans le travail" : "Ce n’est pas parce qu’un grand club s’intéresse à moi que cela changera mon avis sur l’OL. C’est au club de décider si je peux prolonger ou non, et nous en discuterons si l’intention est là".