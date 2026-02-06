L'actu de l'OL

Vers une prolongation de contrat de Paulo Fonseca à l’OL : "C’est au club de décider"

Vers une prolongation de contrat de Paulo Fonseca à l’OL : "C’est au club de décider"
Vers une prolongation de contrat de Paulo Fonseca à l’OL ? "C’est au club de décider" - Lyon Foot

Arrivé il y a maintenant un an à l’OL, Paulo Fonseca vit une période exceptionnelle sur le plan sportif.

Surfant sur une série de 11 victoires, l’entraineur lyonnais vient de passer le cap des 50 matchs à la tête de l’OL. "Je me sens très bien ici. L’atmosphère est incroyable, ce n’est pas seulement l’équipe : tous les services du club sont exceptionnels. J’aime beaucoup notre projet, et je pense que nous n’en sommes qu’au début", a confié le Portugais.

Et le technicien de mentionner la lourde sanction qui l’a éloigné du banc pendant plusieurs mois : "Les neuf derniers mois ont été difficiles, mais j’ai reçu le soutien de toutes les personnes autour de moi, ce qui explique que je me sente très bien ici".

S’il dit adorer "la ville, nos supporters et l’ambiance dans notre stade", Paulo Fonseca, sous contrat jusqu’en 2027, est à un "âge où on valorise la confiance et le soutien dans le travail" : "Ce n’est pas parce qu’un grand club s’intéresse à moi que cela changera mon avis sur l’OL. C’est au club de décider si je peux prolonger ou non, et nous en discuterons si l’intention est là".

Tags :

Paulo Fonseca

prolongation de contrat

OL

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.