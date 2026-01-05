"Un moment très important pour moi" : Endrick se confie sur son arrivée à l’OL

Dans une salle remplie de journalistes et de photographes, preuve de l’attente créée par le joueur, le jeune Brésilien s’est prêté au jeu des questions-réponses.

L’attaquant a évoqué "un moment important pour lui et son épouse" : "Lorsqu’on m’a parlé du projet, on s’est dit que c’était important de choisir Lyon, car j’avais besoin de jouer. C’est Dieu qui a mis Lyon sur ma route, c’était un message. Et quand Dieu me parle pour me dire de choisir ce chemin, j’y vais", a expliqué la nouvelle recrue lyonnaise.

Arrivé la semaine dernière, Endrick fait tout pour accélérer son intégration : "J’ai regardé comme l’équipe jouait, j’ai parlé avec l’entraineur et maintenant, c'est encore mieux, je m’entraine avec eux, je rigole avec eux et je suis très heureux".

Celui qui rêve de retrouver la sélection brésilienne s’est également dit "très heureux de voir cet engouement : ce public qui m’attend dehors avec des maillots à signer, c’est important pour moi. Au Brésil, ça va donner plus de visibilité à l’OL et à la Ligue 1, on va en parler encore plus".

Endrick qui fait preuve d'énormément d'ambition : "Mes objectifs, c’est d’aider Lyon, de gagner, de remporter des titres et d’aider l’OL à être tout en haut de la Ligue 1. Je suis quelqu’un qui veut toujours gagner".