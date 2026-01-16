Coupe LFFP et Coupe de France : deux matchs à jouer le même jour à Décines, le casse-tête pour l’OL

C’est le casse-tête qui va se poser le 4 février prochain. Car l’OL recevra Laval en huitième de finale de la Coupe de France. La programmation a d’ores et déjà été fixée, le match se jouera à 20h30 au Groupama Stadium.

Sauf que OL Lyonnes reçoit l’OM ce même mercredi 4 février en quart de finale de la coupe LFFP. Au final, ce sont les Lyonnaises qui paient les pots cassés du hasard du tirage au sort.

Selon le calendrier fourni par le club, cette rencontre devrait se jouer à 15h. Mais selon nos informations, cet horaire n'a pas encore été officiellement validé par la FFF. Quoiqu'il en soit, les Fenottes, qui sont habituées au Groupama Stadium depuis le début de la saison, devraient probablement se contenter du Groupama OL Training Center pour ce match de coupe nationale.