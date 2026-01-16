Les déclas

"Nous devons tout faire pour jouer à 11 contre 11" : l’avis de Paulo Fonseca (OL) sur le carton orange

"Nous devons tout faire pour jouer à 11 contre 11" : l’avis de Paulo Fonseca (OL) sur le carton orange
"Nous devons tout faire pour jouer à 11 contre 11" : l’avis de Paulo Fonseca (OL) sur le carton orange - Lyon Foot

Présent en conférence de presse d’avant-match ce vendredi à deux jours du match OL-Brest, Paulo Fonseca a commenté l’idée de l’instauration d’un carton orange.

Chère à Rolland Courbis, décédé il y a quelques jours, ce carton orange permettrait d’exclure temporairement un joueur. 

"Aujourd’hui, il y a beaucoup de cartons rouges dans notre championnat, parfois sur des situations limites. Nous devons tout faire pour jouer à 11 contre 11", a réagi Paulo Fonseca.

Selon l’entraineur lyonnais, "les critères des cartons rouges ne sont pas clairs pour les joueurs ni pour les entraîneurs" : "Il faudrait réfléchir avec les arbitres, les coachs et les joueurs pour mieux comprendre les règles, comme pour le carton rouge de Tyler à Rennes, qui n’était pas une situation dangereuse", a conclu le Portugais.

Tags :

carton orange

OL

Paulo Fonseca

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.