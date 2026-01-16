"Nous devons tout faire pour jouer à 11 contre 11" : l’avis de Paulo Fonseca (OL) sur le carton orange

Chère à Rolland Courbis, décédé il y a quelques jours, ce carton orange permettrait d’exclure temporairement un joueur.

"Aujourd’hui, il y a beaucoup de cartons rouges dans notre championnat, parfois sur des situations limites. Nous devons tout faire pour jouer à 11 contre 11", a réagi Paulo Fonseca.

Selon l’entraineur lyonnais, "les critères des cartons rouges ne sont pas clairs pour les joueurs ni pour les entraîneurs" : "Il faudrait réfléchir avec les arbitres, les coachs et les joueurs pour mieux comprendre les règles, comme pour le carton rouge de Tyler à Rennes, qui n’était pas une situation dangereuse", a conclu le Portugais.