Décès de Rolland Courbis : l’OL "s’associe à la peine de l’Olympique de Marseille"

L'ancien footballeur, entraîneur et consultant français est décédé à l’âge de 72 ans.

Sur les réseaux sociaux, l’OL a réagi à l’annonce de la triste nouvelle. "L’Olympique Lyonnais s’associe à la peine de l’Olympique de Marseille ainsi qu’à celle de tous les proches de Rolland Courbis et adresse ses condoléances les plus sincères", peut-on lire dans un message publié ce lundi à la mi-journée.

Jean-Michel Aulas, l'ancien président de l'OL, a, pour sa part, rendu hommage à "un ami" : "Un caractère trempé, une passion intacte pour le foot et cet art de dire l’essentiel avec humour et rage de vivre, c’était ça l’Homme Courbis, un homme dont la compétence n’était pas suffisamment reconnue. Avec lui, chaque rencontre, chaque débat, chaque moment partagé avait ce sel incomparable qui fait les grandes personnalités. Il laisse un vide immense".

Un peu plus tôt, de nombreux clubs dont Caen, Bordeaux ou encore Rennes, avaient publié un hommage à cette grande figure du football français.

La LFP évoque de son côté un "personnage emblématique", tandis que Didier Deschamps, le sélectionneur de l’équipe de France, a salué la mémoire d’un "fin connaisseur du football".

Enfin, l'Olympique de Marseille dit ce lundi avoir "perdu une figure de son histoire".