OL : Martin Satriano prêté à Getafe (officiel)

En difficulté dans un club où il n’a pas su s’imposer malgré un manque cruel d’attaquant, l’Uruguayen va chercher du temps de jeu en Espagne.

Getafe s'attache les services de Martin Satriano via un prêt initialement gratuit, pouvant toutefois devenir payant dans la limite de 300 000 euros, et assorti d’une option d’achat de 6,5 millions d’euros.

Pour réaliser cette opération, l’OL a dû lever l’option d’achat du joueur qui était prêté par le RC Lens depuis le début de la saison, pour un montant de 5 millions d’euros assorti de bonus pouvant atteindre un million d’euros et un intéressement de 10% sur la plus-value.

Arrivé le 1er septembre dernier, Martin Satriano aura disputé 19 matchs avec l'OL toutes compétitions confondues, inscrivant 3 buts.

L’Olympique Lyonnais dit "remercier Martin pour son implication remarquable au cours de ces six premiers mois et lui souhaite une excellente seconde partie de saison en Espagne avec Getafe".