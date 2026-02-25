"Préparer l’avenir tout en restant fidèle à mes valeurs" : Corentin Tolisso se lance dans l'entrepreneuriat

Le capitaine de l’OL a ouvert, avec deux associés Kaffa N’daw et Miloud Ayad, Uniqe, un studio de sport haut de gamme, installé dans le quartier de la Part-Dieu. Un choix loin d’être anodin comme nous l’a confié l’international français de 31 ans, qui pense déjà un peu à l’après-carrière. Interview.



Pourquoi avoir décidé d’investir dans un club de sport ?

Le sport fait partie de ma vie depuis toujours. Investir dans un club, c’était une manière logique de prolonger cette passion, mais surtout de transmettre ce que j’ai appris au fil des années. J’avais envie de créer un lieu qui aide les gens à se sentir mieux dans leur corps et dans leur tête, pas seulement à « faire du sport ».

On connait votre attachement à l’OL, était-il important que ce projet voit le jour à Lyon ?

Oui, clairement. Lyon, c’est ma ville, celle où j’ai grandi, où je me suis construit comme joueur et comme homme. Il était naturel que ce projet démarre ici. C’est une façon de rendre à la ville ce qu’elle m’a donné.

Qu’est-ce que UNIQE Club a en plus par rapport à une salle classique ?

UNIQE Club, ce n’est pas une salle où l’on vient juste pousser de la fonte. C’est un accompagnement global. Tout est personnalisé : les séances, le suivi, l’état d’esprit. On travaille autant le mental que le physique, avec des coachs très présents et une vraie attention portée à chaque personne.

Quel type de clientèle vient solliciter les coachs, avec quels objectifs ?

Il y a une clientèle très variée : des personnes qui veulent se remettre en forme, d’autres qui cherchent la performance, certains qui veulent se dépasser mentalement ou retrouver confiance. Les objectifs vont de la perte de poids à l’optimisation physique, en passant par le bien-être et la préparation spécifique.

L’établissement vise-t-il également l’accompagnement des sportifs de haut-niveau, voire de footballeurs ?

Oui, tout à fait. Le club est totalement adapté aux sportifs exigeants, qu’ils soient amateurs ou professionnels. On peut accompagner des footballeurs, mais aussi des athlètes d’autres disciplines, avec un travail très précis sur la préparation physique, la prévention des blessures et le mental.

Vous êtes-vous appuyé sur vos connaissances des besoins spécifiques des sportifs pour façonner le concept ?

Évidemment. Mon expérience m’a beaucoup servi. Je sais à quel point la récupération, le mental, la prévention et la qualité du suivi sont essentiels. J’ai voulu intégrer tout ce qui m’a manqué ou aidé au cours de ma carrière dans ce projet.

On nous présente un espace structuré autour de trois univers, Boxing, Training et Bootcamp, chacun axé sur le mental, la puissance et l’endurance. Est-ce que ce sont les trois piliers de la réussite d’une carrière ?

Oui, je le pense. Le mental, la puissance et l’endurance sont indispensables, pas seulement dans le sport, mais dans la vie. Le talent seul ne suffit pas. Il faut être fort dans la tête, physiquement prêt et capable de durer dans le temps.

Est-il important pour un footballeur de penser à sa reconversion ?

Oui, c’est essentiel. Une carrière passe très vite. Il faut anticiper, se former, réfléchir à l’après. Pour moi, investir dans un projet comme celui-ci, c’est aussi préparer l’avenir tout en restant fidèle à mes valeurs.

Y-a-t-il d’autres ouvertures en prévision ?

L’objectif est d’abord de bien installer le concept et de garantir une vraie qualité d’accompagnement. Ensuite, oui, d’autres ouvertures sont envisagées, mais toujours de manière maîtrisée, sans perdre l’ADN du projet.

F.L.