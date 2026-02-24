Une séance de dédicaces aura lieu ce mercredi 25 février au centre commercial Aushopping de Saint-Priest.

A quelques jours d'affronter l'Olympique de Marseille, cinq joueurs de l'OL seront présents : il s'agit de Tanner Tessmann, Adam Karabec, Ruben Kluivert, Nicolas Tagliafico et la toute dernière recrue Roman Yaremchuk.

"À l’occasion de notre partenariat avec l’Olympique Lyonnais, venez rencontrer les joueurs pour une séance de dédicaces. L’occasion de partager une photo, un autographe et de nouveaux souvenirs avec eux", indique le centre commercial son site internet.

Un tirage au sort doit également permettre à cinq supporters de rencontrer les joueurs cinq minutes avant l’ouverture au grand public.

Cette séance de dédicaces aura lieu ce mercredi de 14h à 15h à la Cellule Even, en face de Mango.