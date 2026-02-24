L'actu de l'OL

Cinq joueurs de l’OL, dont Tanner Tessmann et Nicolas Tagliafico, en séance de dédicaces dans un grand centre commercial ce mercredi

Cinq joueurs de l’OL, dont Tanner Tessmann et Nicolas Tagliafico, en séance de dédicaces dans un grand centre commercial ce mercredi
Cinq joueurs de l’OL en séance de dédicaces dans un grand centre commercial ce mercredi - Lyon Foot

Plusieurs joueurs de l’OL seront en dédicaces ce mercredi à partir de 14 h à Auchan Porte des Alpes.

Une séance de dédicaces aura lieu ce mercredi 25 février au centre commercial Aushopping de Saint-Priest.

A quelques jours d'affronter l'Olympique de Marseille, cinq joueurs de l'OL seront présents : il s'agit de Tanner Tessmann, Adam Karabec, Ruben Kluivert, Nicolas Tagliafico et la toute dernière recrue Roman Yaremchuk.

"À l’occasion de notre partenariat avec l’Olympique Lyonnais, venez rencontrer les joueurs pour une séance de dédicaces. L’occasion de partager une photo, un autographe et de nouveaux souvenirs avec eux", indique le centre commercial son site internet.

Un tirage au sort doit également permettre à cinq supporters de rencontrer les joueurs cinq minutes avant l’ouverture au grand public.

Cette séance de dédicaces aura lieu ce mercredi de 14h à 15h à la Cellule Even, en face de Mango.

Tags :

OL

séances de dédicaces

centre commercial Aushoppping

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.