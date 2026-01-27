Ce mercredi, l’Olympique Lyonnais tiendra son assemblée générale en présence de l’ensemble des actionnaires du club. Parmi eux figure toujours John Textor. Bien qu’il ne soit plus président de l’OL, l’Américain reste actionnaire, une situation loin de rassurer une partie des supporters lyonnais.

Aucune information officielle n’a encore été communiquée quant à une éventuelle venue de John Textor à Lyon, mais la simple possibilité de le revoir entre Rhône et Saône suffit à raviver les tensions. Les groupes de supporters ne souhaitent clairement pas revoir celui qu’ils estiment responsable d’une période sombre de l’histoire récente du club.

Dans un communiqué publié ce mardi matin, les Bad Gones ont exprimé leur mécontentement face à cette potentielle venue, évoquant notamment “notre cowboy de pacotille”.

“Alors même que le travail de la Direction actuelle pour remonter la pente est en cours, l'idée de voir celui qui a failli couler notre Club venir se pavaner nous est insupportable, et nous espérons que tous les amoureux du Club partagent notre avis”, ont déclaré les supporters.

Les Bad Gones vont plus loin, rappelant les difficultés actuelles de l’homme d’affaires à l’étranger : “Vu son pedigree, il est donc bien possible qu'il ose venir, alors qu'il est acculé à Botafogo et en attente d'un procès en Angleterre contre un fonds d'investissement américain à qui, devinez quoi… il doit beaucoup d'argent”.

Le message est clair : “Textor dehors !” reste le mot d’ordre affiché par les supporters lyonnais. Une hostilité qui dépasse les frontières françaises, puisque des manifestations ont également eu lieu au Brésil, où John Textor est vivement contesté pour sa gestion.

Reste désormais à savoir si l’Américain fera réellement le déplacement au Groupama Stadium ce mercredi. Une chose est sûre, sa présence ne passerait pas inaperçue auprès des supporters lyonnais et des dirigeants.