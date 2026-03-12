OL : Tyler Morton suspendu face à Monaco, deux matchs ferme pour Matthieu Louis-Jean

L’Olympique Lyonnais devra se passer de Tyler Morton lors de la prochaine journée de championnat. Réunie mercredi, la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel a annoncé la suspension du milieu de terrain lyonnais.

Lors du dernier match face à l’Olympique de Marseille, l’Anglais avait reçu un avertissement pour gain de temps sur un coup de pied arrêté. Un carton jaune qui s’avère lourd de conséquences puisqu’il s’agissait de son cinquième avertissement de la saison toutes compétitions nationales confondues.

La commission de discipline a donc prononcé un match de suspension ferme, conformément au règlement en vigueur. La sanction prendra effet à partir du mardi 17 mars 2026. Tyler Morton manquera donc la rencontre de championnat disputée au Groupama Stadium face à l’AS Monaco. Un véritable fardeau supplémentaire pour Paulo Fonseca, déjà contraint de composer avec un groupe amoindri.

Cette décision intervient dans la continuité d’un Olympico particulièrement tendu, marqué par plusieurs contestations du côté lyonnais. À l’issue de cette même rencontre, le directeur technique de l’OL, Matthieu Louis-Jean, a lui aussi été sanctionné par la commission de discipline. Il écope de deux matchs de suspension ferme et deux matchs avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles, après son expulsion pour contestation envers l’arbitre Jérôme Brisard.