Autres clubs

Jets de projectiles, tensions : l’Olympic Sathonay donne sa version après les incidents d’un match U17

Jets de projectiles, tensions : l’Olympic Sathonay donne sa version après les incidents d’un match U17
Jets de projectiles, tensions : l’Olympic Sathonay donne sa version après les incidents d’un match U17 - Google Maps DR

Après la publication d’un article relatant les incidents, le club de Sathonay a tenu à répondre pour apporter sa version des faits, tandis qu’une enquête du district est en cours.

Le match de U17 entre l’Olympic Sathonay Football et l’US Villette-d’Anthon, disputé samedi 7 mars à Sathonay-Camp, a dégénéré après son interruption, provoquant une vive polémique dans le football amateur local.

Dans un communiqué transmis après la publication de l’article, l’Olympic Sathonay Football affirme vouloir "rétablir certains éléments de contexte" et conteste plusieurs points du récit. Le club explique que la rencontre se déroulait jusque-là "dans un bon état d’esprit" lorsque l’arbitre a décidé de l’interrompre après qu’un jet de pierre aurait touché l’arbitre assistant, alors que Sathonay menait 3-0.

Selon le club, les deux équipes ont ensuite regagné leurs vestiaires conformément au protocole. Une altercation aurait toutefois éclaté dans le couloir menant aux vestiaires, rapidement maîtrisée grâce à l’intervention de parents et de dirigeants présents.

Les responsables du club assurent également que les joueurs de Villette-d’Anthon ont été mis en sécurité dans leur vestiaire jusqu’à l’arrivée de la gendarmerie. Celle-ci aurait procédé à l’évacuation "d’une quinzaine de supporters" avant d’escorter l’équipe visiteuse jusqu’à ses véhicules.

Le club a affirmé par ailleurs avoir engagé des mesures internes en lien avec la mairie et rappelle son attachement "aux valeurs de respect, de fair-play et d’éducation par le sport".

“L’Olympic Sathonay Football tient à rappeler qu’il condamne fermement toute forme de violence, et regrette profondément qu’un tel incident ait pu ternir une rencontre de jeunes joueurs. Notre club tient à préciser également que l’absence du président n’a rien à voir avec ces incidents, les bénévoles du club étant des personnes responsables”, a conlu le communiqué.

Tags :

U17

Sathonay

US Villette d'Anthon

1 commentaire
Laisser un commentaire
avatar
Rapunzel le 12/03/2026 à 17:09

Le foot vecteur d'animosité et de violence.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.