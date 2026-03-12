Le match de U17 entre l’Olympic Sathonay Football et l’US Villette-d’Anthon, disputé samedi 7 mars à Sathonay-Camp, a dégénéré après son interruption, provoquant une vive polémique dans le football amateur local.

Dans un communiqué transmis après la publication de l’article, l’Olympic Sathonay Football affirme vouloir "rétablir certains éléments de contexte" et conteste plusieurs points du récit. Le club explique que la rencontre se déroulait jusque-là "dans un bon état d’esprit" lorsque l’arbitre a décidé de l’interrompre après qu’un jet de pierre aurait touché l’arbitre assistant, alors que Sathonay menait 3-0.

Selon le club, les deux équipes ont ensuite regagné leurs vestiaires conformément au protocole. Une altercation aurait toutefois éclaté dans le couloir menant aux vestiaires, rapidement maîtrisée grâce à l’intervention de parents et de dirigeants présents.

Les responsables du club assurent également que les joueurs de Villette-d’Anthon ont été mis en sécurité dans leur vestiaire jusqu’à l’arrivée de la gendarmerie. Celle-ci aurait procédé à l’évacuation "d’une quinzaine de supporters" avant d’escorter l’équipe visiteuse jusqu’à ses véhicules.

Le club a affirmé par ailleurs avoir engagé des mesures internes en lien avec la mairie et rappelle son attachement "aux valeurs de respect, de fair-play et d’éducation par le sport".

“L’Olympic Sathonay Football tient à rappeler qu’il condamne fermement toute forme de violence, et regrette profondément qu’un tel incident ait pu ternir une rencontre de jeunes joueurs. Notre club tient à préciser également que l’absence du président n’a rien à voir avec ces incidents, les bénévoles du club étant des personnes responsables”, a conlu le communiqué.