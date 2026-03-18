Coupe de France : OL Lyonnes étrille Le Havre et file en demi-finale

Les Lyonnaises se sont facilement imposées, 7-0, face au Havre.

Les joueuses de Jonatan Giraldez ont rapidement ouvert le score, dès la 5e minute, grâce à un but de Sofie Svava.

Il a fallu ensuite attendre le retour des vestiaires pour que l’attaque lyonnaise s’offre un festival de buts. A la 50e, Marie-Antoinette Katoto a inscrit le deuxième but lyonnais sur penalty. Dix minutes plus tard, Damaris Egurrola a alourdi la note d’une tête décroisée.

Si la victoire semble déjà acquise, les Lyonnaises ont continué le travail devant le but. Jule Brand a d’abord enfoncé le clou à la 71e, quelques minutes seulement avant Lindsey Heaps (5-0, 76e). Trois minutes plus tard, Marie-Antoinette Katoto a repris un ballon qui trainait dans la surface pour inscrire un doublé (6-0, 77e).

Le calvaire de la défense havraise n’était pas terminé pour autant. Korbin Shrader a inscrit un dernier but, portant le score à 7-0.

Les joueuses d’OL Lyonnes sont donc qualifiées pour les demi-finales de la coupe de France. Elles se déplaceront à Strasbourg le 5 avril prochain, avec l’objectif de décrocher une place en finale.