"Venez les chercher ! Ils sont fous eux !" : le Sénégal déchu de son titre de la CAN, Moussa Niakhaté réagit

Après une finale haletante disputée jusqu’en prolongation, la Confédération africaine de football a décidé de sanctionner la sortie du terrain de la sélection sénégalaise. Dans un communiqué, l’instance a annoncé : "Le jury d’appel de la CAF a décidé, en application de l’article 84 du règlement de la CAN, de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale de la CAN 2025, le résultat étant homologué sur le score de 3-0 en faveur de la Fédération Royale Marocaine de football".

Une décision qui a immédiatement suscité une vague d’indignation, notamment sur les réseaux sociaux. Le défenseur Moussa Niakhaté n’a pas caché sa colère, réagissant en story Instagram : "Venez les chercher ! Ils sont fous eux !", au-dessus d’une photo avec la coupe et une médaille. Plusieurs autres joueurs sénégalais ont également réagi à cette décision.

La Fédération sénégalaise, qui prévoyait de célébrer son sacre au Stade de France le 28 mars face au Pérou, n’entend pas en rester là. Elle dispose de dix jours pour saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Dans un communiqué publié dans la soirée, elle dénonce : "une décision inique, sans précédent et inacceptable qui jette le discrédit sur le football africain" et annonce qu’elle engagera "dans les plus brefs délais" une procédure d’appel devant le TAS de Lausanne.

De son côté, la Fédération marocaine a réagi avec plus de retenue, indiquant avoir "pris acte de la décision rendue" et réaffirmant "son attachement au respect des règles, à la clarté du cadre compétitif et à la stabilité des compétitions africaines".