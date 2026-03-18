"Ils seront disponibles" : l’OL retrouve enfin des joueurs face au Celta Vigo

Alors que l’OL doit composer avec un effectif amoindri depuis plusieurs semaines, plusieurs joueurs importants devraient faire leur retour à l’occasion du huitième de finale retour de Ligue Europa face au Celta Vigo.

Ce mercredi, Malick Fofana, Pavel Šulc et Afonso Moreira ont participé à l’entraînement collectif. Une présence qui se confirme pour la rencontre à venir, même si leur temps de jeu devrait être limité.

"Malick, Afonso et Pavel seront disponibles demain et feront partie du groupe. Physiquement, ils ne peuvent pas encore jouer 90 minutes, mais ils pourront aider l’équipe. Ernest était avec nous, mais ne sera pas prêt pour le match", a expliqué Paulo Fonseca en conférence de presse.

Si Ernest Nuamah a bien effectué son retour à l’échauffement, l’attaquant ne sera pas retenu, encore trop juste après sa longue absence.

Par ailleurs, Noham Kamara, Ruben Kluivert et Ainsley Maitland-Niles ont poursuivi un travail individuel et restent incertains pour cette échéance européenne.

Un retour progressif des cadres offensifs qui pourrait toutefois offrir de nouvelles solutions à un OL en quête de renouveau.