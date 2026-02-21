Jamais deux sans trois : une nouvelle victoire pour OL Lyonnes face à Marseille ?

OL Lyonnes

C’est le troisième Olympico féminin en moins d’un mois.

Les joueuses d’OL Lyonnes se déplacent à Marseille ce samedi à 21h pour le compte de la 16e journée de Première Ligue.

Après une première confrontation remportée par les Lyonnaises fin janvier en Coupe de France, puis début février en coupe LFFP, c’est déjà le troisième match entre les deux équipes en moins d’un mois. 

Toujours privé de Wendie Renard, Jonatan Giraldez ne devrait pas prendre de risques pour affronter la formation de Corinne Diacre alors que la trêve internationale se profile pour ses joueuses. 

Les Fenottes auront tout de même l’occasion de confirmer leur première place du classement face à des Marseillaises actuellement 9e du championnat.

