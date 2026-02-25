L’OL s’offre l’ancien rugbyman Olivier Magne comme préparateur mental

Alors que le mental compte presque autant que le physique pour réussir une saison, le club a décidé de faire appel à Olivier Magne. L’ancien capitaine du XV de France rejoint l’OL en tant que préparateur mental, comme cela a été annoncé sur les réseaux sociaux.

"C'est avec une immense fierté que je rejoins ce club historique en tant que préparateur mental, spécialisé sur les aspects psychosociaux et l'optimisation de la performance collective et individuelle", a écrit Olivier Magne.

"Après plusieurs années passées dans l'univers du rugby, entamer cette expérience vers le football représente une opportunité et un défi exceptionnel. Si les ballons changent de forme, les leviers de l'expérience humaine, eux, restent universels. C'est la convergence entre mon parcours de terrain - joueur, entraîneur et manager - et mes formations universitaires qui guide mon approche aujourd'hui", poursuit l’ancien rugbyman.

Ce dernier travaillera en binôme avec Raphaël Homat, également préparateur mental.