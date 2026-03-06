La rupture du ligament croisé antérieur, sujet d’une conférence avant OL Lyonnes-Wolfsburg

Après une dernière soirée consacrée à la grossesse, le club va de nouveau organiser une conférence, dédiée cette fois à la rupture du ligament croisé antérieur chez la femme athlète.

Cette conférence se déroulera le 2 avril prochain à 19h au Groupama Stadium, juste avant le match de Ligue des Champions OL Lyonnes-Wolfsburg.

Médecins, experts, coachs et sportives partageront leurs regards et leurs expériences pour mieux comprendre, prévenir et accompagner ces blessures qui touchent particulièrement les femmes. Parmi les intervenants, le Dr Bertrand Sonnery-Cottet, chirurgien orthopédique de renommée internationale, qui a opéré de nombreux et nombreuses athlètes.

Cet expert reconnu dans la prise en charge des blessures du genou et le retour à la performance partagera son savoir et ses conseils pour aider les sportives, entraîneurs et passionnés à mieux comprendre et prévenir cette blessure.

Des athlètes féminines d'exception apporteront leurs témoignages sur la gestion de la blessure et le retour à la compétition, parmi lesquelles Ada Hegerberg, Marie-Antoinette Katoto, Amel Majri ou encore la joueuse de tennis, Loïs Boisson.

L'événement s'adresse avant tout aux médecins du sport, chirurgiens, kinésithérapeutes, professionnels de la rééducation et staffs médicaux de clubs professionnels, mais se veut également pédagogique et ouvert au grand public.

Près de 400 personnes sont attendue pour l’occasion.