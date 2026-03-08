La femme d’affaires américaine sera pourtant l’invité d’une conférence organisée par l’Equipe des Lyonnes, sur le thème de la structuration économique, scientifique et médicale du sport féminin.

"Un sujet stratégique encore largement sous-traité", indique L’Équipe des Lyonnes, un réseau d’intérêt général réunissant plus de 3700 membres.

Cette conférence aura lieu au Centre International de Recherche sur le Cancer le 31 mars prochain à 18h.

Michele Kang évoquera sa vision du sport féminin, qui ne doit plus être "une annexe du sport masculin, mais un écosystème autonome, structuré et rentable". La président de l’OL et d’OL Lyonnes déploie une stratégie assumée, précise L’Equipe de Lyonnes : "gouvernance par la performance, pilotage économique rigoureux, infrastructures dédiées, ambition internationale".

Cette dernière fera également part de son investissement dans le Kynisca Innovation Hub, un hub mondial de recherche, de données et d’innovation dédié exclusivement à la santé et à la performance des athlètes féminines.

L’inscription à cette conférence se fait via le site Hello Asso.