Les chants des supporters de l’OL revisités en… berceuses ! 

Un livre sonore Mes premiers chants de supporter version Lyon a vu le jour récemment. Un concept créé par un père de famille fan de football et destiné à transmettre l’amour de son club fétiche dès le plus jeune âge.

Même si le chant a été revisité en berceuse, les supporters lyonnais reconnaîtront les premières notes de l’hymne de l’OL. Ce sont en tout cinq chansons qui composent le livre sonore Mes premiers chants de supporter. "Tout a été retravaillé en version instrumentale. Ce sont des notes très douces car on s’adresse à un public à partir d’un an. On a fait en sorte que les mélodies soient adaptées au jeune public, pour avoir des mélodies percutantes et entraînantes mais tout en restant douces, c’est un savant mélange entre les deux", nous explique Bertrand Minvielle, à l’origine de ce concept.

Ce père de trois enfants s’est lancé dans ce projet en partant d’un constat un peu personnel. Le soir, pour endormir sa fille, aujourd’hui âgée de six ans, ce supporter du PSG fredonnait des chants parisiens. "Et j’ai fait le lien avec les livres sonores qu’elle avait déjà à la maison. Puis je me suis rendu compte que rien n’existait sur le thème du football à ce moment-là", raconte-t-il.

Deux versions, l’une pour le PSG, l’autre pour l’Olympique de Marseille, ont vu le jour en décembre 2024. Face au succès rencontré, des déclinaisons sont sorties quelques mois plus tard pour satisfaire les supporters d’autres clubs. On retrouve notamment une version pour Strasbourg, Lille, Lens ou encore Saint-Etienne et bien sûr Lyon.

Derrière tout ce travail se cache un objectif : la transmission. "Ce sont des chants joyeux, sans aucune rivalité avec d’autres clubs, sans propos problématiques", assure Bertrand Minvielle. "Le foot, c’est quelque chose qui déclenche la passion, la ferveur. Tous les amoureux du foot, les parents ou l’entourage de jeunes enfants sont très heureux de partager leur passion avec les petits, dès leur plus jeune âge. Finalement, l’idée, c’est de transmettre l’amour du club fétiche et de partager ça avec son enfant dans la joie et la bonne humeur", témoigne-t-il.

Un partenariat avec l’Olympique Lyonnais est désormais dans les tuyaux. "Au-delà d’apposer leur logo, on a sollicité le club pour savoir quels chants sont les plus pertinents et pour personnaliser au mieux différents éléments, par exemple encore mieux représenter le stade sur les illustrations", commente le créateur des livres sonores, qui pourrait donc sortir prochainement un deuxième tome dédié aux supporters lyonnais en culotte courte.