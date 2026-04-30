À l’approche du choc entre l’OL et le Stade Rennais, prévu ce dimanche à 20h45 au Groupama Stadium, le club lyonnais souhaite mobiliser au maximum ses supporters.

Pour accompagner l’engouement autour de cette rencontre décisive, l’OL a décidé de proposer une offre spéciale avec des billets à partir de 12 euros. Ces places concernent le dernier anneau du stade, sur les rangs les plus élevés, permettant ainsi au plus grand nombre d’assister à la rencontre à prix réduit.

Une initiative qui s’inscrit dans la volonté du club de créer une forte ambiance pour ce rendez-vous clé de la fin de saison.

Après plusieurs belles affluences ces dernières semaines, l’OL espère une nouvelle fois voir le Groupama Stadium mettre le feu dans une rencontre très importante.