OL Lyonnes-Arsenal : la barre des 15 000 spectateurs dépassée

La barre des 15 000 billets vendus a été franchie.

Plus de 15 000 spectateurs sont donc attendus pour le match retour de demi-finale de Ligue des Champions entre OL Lyonnes et Arsenal.

La rencontre débutera à 15h au Groupama Stadium.

Des animations d’avant-match seront organisées, notamment au niveau du podium Sud qui se transformera en "chill zone" avec des food trucks et un DJ Set. Des danseurs, des monocyclistes et des échassiers seront présents pour distraire les fans.

Un grand tifo de drapeaux sera ensuite mis en place dans tout le stade. 15 minutes avant le coup d’envoi pour faire monter l’ambiance.