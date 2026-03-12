Ligue Europa : malgré les blessures, l'OL veut prendre une option sur le Celta Vigo

En difficulté en championnat en raison d'un effectif décimé par les blessures, l'OL retrouve une compétition qui lui a plutôt bien réussie depuis le début de la saison. Malgré une longue liste d'absents, les Lyonnais espèrent retrouver le chemin du succès à l’occasion du match aller des huitièmes de finale de la UEFA Europa League face au Celta Vigo. L’objectif sera clair, prendre une option avant le match retour qui se disputera au Groupama Stadium la semaine prochaine.

La tâche ne s’annonce pas simple face à une équipe espagnole difficile à manœuvrer qui n’a perdu que quatre de ses vingt derniers matchs toutes compétitions confondues.

Pour ce match à l'extérieur, les hommes de Paulo Fonseca vont tenter de ne pas compromettre leurs chances de qualification avant le match retour car quelques bonnes nouvelles apparaissent. Plusieurs joueurs importants se rapprochent d’un retour, à l’image d’Afonso Moreira, Pavel Šulc ou encore Malick Fofana, qui s’est de nouveau entraîné avec le groupe ce mercredi.

L'équipe pourra aussi s’appuyer sur son beau parcours européen réalisé jusque-là en terminant la phase de ligue en tête du classement. La récente défaite du Celta Vigo face au Real Madrid vendredi dernier pourrait également offrir une opportunité aux Lyonnais de reprendre confiance.