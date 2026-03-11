L’OL Lyonnes a officiellement validé la première place de la saison régulière de Première Ligue ce mardi soir face au Havre. Grâce à leur victoire nette 3-0, les Fenottes s’assurent mathématiquement de terminer en tête du championnat, alors qu’il reste encore cinq journées à disputer.

Avec 49 points au compteur, les Lyonnaises disposent désormais d’une avance confortable sur leurs poursuivants. Le Paris FC et le FC Nantes, tous deux deuxièmes avec 30 points, accusent en effet 19 longueurs de retard. Un écart devenu irrattrapable.

Cette première place confirme la domination des Fenottes sur la saison régulière et permettra surtout aux joueuses de Jonathan Giraldez d’aller chercher la coupe LFFP ce samedi lors de la finale face au PSG et une potentielle Ligue des champions dans les mois à venir.