L'OL dégoûté au Havre par un Mory Diaw des grands jours (0-0)

L'OL n'y arrive toujours pas. Ce dimanche, face au Havre, les joueurs de Paulo Fonseca ont encore déjoué. Avec des blessures en cascade, l'équipe rhodanienne bricolée a eu toutes les peines du monde à trouver la faille.

Il faut dire que Mory Diaw dans les cages havraises a fait le match de sa vie. Tout le monde a tenté : Endrick, Adam Karabec, Roman Yaremchuk… Mais le portier a été incroyable.

Le Havre ne s'est pas laissé faire, trouvant à deux reprises les poteaux de Rémy Descamps, titularisé à la place de Dominik Greif.

Avec ce résultat frustrant, Lyon enchaîne un 4e match sans victoire en Ligue 1.

Place à la réception du Celta Vigo en Ligue Europa ce jeudi, avant celle de Monaco dimanche prochain.