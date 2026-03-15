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L'OL dégoûté au Havre par un Mory Diaw des grands jours (0-0)

L'OL dégoûté au Havre par un Mory Diaw des grands jours (0-0)
DR OL

Ce dimanche 15 mars, l'Olympique lyonnais n'a pas réussi à gagner face au Havre. Un match nul qui doit beaucoup au gardien havrais Mory Diaw (0-0).

L'OL n'y arrive toujours pas. Ce dimanche, face au Havre, les joueurs de Paulo Fonseca ont encore déjoué. Avec des blessures en cascade, l'équipe rhodanienne bricolée a eu toutes les peines du monde à trouver la faille.

Il faut dire que Mory Diaw dans les cages havraises a fait le match de sa vie. Tout le monde a tenté : Endrick, Adam Karabec, Roman Yaremchuk… Mais le portier a été incroyable.

Le Havre ne s'est pas laissé faire, trouvant à deux reprises les poteaux de Rémy Descamps, titularisé à la place de Dominik Greif.

Avec ce résultat frustrant, Lyon enchaîne un 4e match sans victoire en Ligue 1.

Place à la réception du Celta Vigo en Ligue Europa ce jeudi, avant celle de Monaco dimanche prochain.

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Ligue 1

4 commentaires
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le gone de Lyon le 15/03/2026 à 21:22

Le plus mauvais match de la saison de l’OL ! Niveau très très faible aucune inspiration lyon a de quoi se faire du soucis Monaco va certainement gagner à lyon semaine prochaine

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Catalan le 15/03/2026 à 19:43

une fois encore a 11 contre 10 et toujours pas capables de mettre 1 but .

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DMPP le 15/03/2026 à 13:55

Trop de préssions peut vous saoûlez.....sans faux cols,inutile de se faire mousser.3 pts c'est tout un point c'est tout sauf que pour le podium final...seul mao sait tout.

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Bobby 69 le 15/03/2026 à 13:48

Je ne trouve pas qu il y ai pression en dehors du faite que le havre est un mal classé mais ça fait 3 mois que Lyon a entre 7 et 10 joueurs blessés est ce qu une équipe en ligue 1 en a autant pas sur

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