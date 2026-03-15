L'OL dégoûté au Havre par un Mory Diaw des grands jours (0-0)

L'OL n'y arrive toujours pas. Ce dimanche, face au Havre, les joueurs de Paulo Fonseca ont encore déjoué. Avec des blessures en cascade, l'équipe rhodanienne bricolée a eu toutes les peines du monde à trouver la faille.
Il faut dire que Mory Diaw dans les cages havraises a fait le match de sa vie. Tout le monde a tenté : Endrick, Adam Karabec, Roman Yaremchuk… Mais le portier a été incroyable.
Le Havre ne s'est pas laissé faire, trouvant à deux reprises les poteaux de Rémy Descamps, titularisé à la place de Dominik Greif.
Avec ce résultat frustrant, Lyon enchaîne un 4e match sans victoire en Ligue 1.
Place à la réception du Celta Vigo en Ligue Europa ce jeudi, avant celle de Monaco dimanche prochain.
Le plus mauvais match de la saison de l’OL ! Niveau très très faible aucune inspiration lyon a de quoi se faire du soucis Monaco va certainement gagner à lyon semaine prochaineSignaler Répondre
une fois encore a 11 contre 10 et toujours pas capables de mettre 1 but .Signaler Répondre
Trop de préssions peut vous saoûlez.....sans faux cols,inutile de se faire mousser.3 pts c'est tout un point c'est tout sauf que pour le podium final...seul mao sait tout.Signaler Répondre
Je ne trouve pas qu il y ai pression en dehors du faite que le havre est un mal classé mais ça fait 3 mois que Lyon a entre 7 et 10 joueurs blessés est ce qu une équipe en ligue 1 en a autant pas surSignaler Répondre