Coupe du monde : qui sont les joueurs et anciens joueurs de l’OL à suivre ? 

Le Mexique, pays hôte, affrontera l’Afrique du Sud. Un match qui donnera le départ pour un mois de compétition.

Et plusieurs joueurs de l’OL seront à suivre durant ce Mondial 2026. Nicolas Tagliafico a rejoint la sélection argentine et vise un deuxième titre mondial d’affilé. Moussa Niakhaté et le Sénégal, eux, défieront la France pour leur premier match tandis que Pavel Sulc va vivre sa première coupe du monde sous le maillot tchèque. Blessé toute cette saison, Ernest Nuamah va retrouver les terrains avec le Ghana et Duje Caleta-Car, de retour à l’OL après un prêt à la Real Sociedad, a été retenu avec la Croatie. Enfin, Endrick, qui vient de quitter Lyon pour retrouver le Real Madrid, sera observé avec la Seleçao.

Les supporters lyonnais devraient également garder un œil sur quelques anciens, notamment l’Argentin, Thiago Almada et les deux Brésiliens, Lucas Paqueta et Bruno Guimaraes mais aussi l’attaquant néerlandais Memphis Depay. On notera aussi la présence d’Houssem Aouar et Amine Gouiri sous le maillot algérien.

Enfin, côté équipe de France, ils sont quatre à être passés par Lyon : Rayan Cherki, Malo Gusto, Bradley Barcola et Jean-Philippe Mateta.

La finale de la Coupe du monde 2026 aura lieu le dimanche 19 juillet 2026.