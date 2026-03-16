OL : Paulo Fonseca désormais modélisé dans FC26

Alors que l’Olympique Lyonnais peine à retrouver le chemin de la victoire depuis plusieurs semaines, une autre nouvelle pourrait tout de même ravir les supporters… du moins pour les plus gamers.
Le célèbre jeu de football EA Sports FC, anciennement FIFA, a annoncé l’arrivée de nouveaux entraîneurs modélisés dans le jeu. Parmi eux figure désormais Paulo Fonseca, l’entraîneur de l’OL, qui pourra donc être incarné virtuellement par les joueurs.
Un autre technicien de Ligue 1 rejoint également la liste, Sébastien Pocognoli, actuel entraîneur de l’AS Monaco.
Avec ces ajouts, la Ligue 1 compte désormais trois entraîneurs modélisés dans le jeu. Du côté du football féminin, un seul coach est pour l’instant représenté avec Jonatan Giráldez. L’entraîneur de l’OL Lyonnes fait ainsi son entrée dans le célèbre jeu vidéo.
🚨 𝗩𝗢𝗨𝗦 𝗡𝗘 𝗥𝗘̂𝗩𝗘𝗭 𝗣𝗔𝗦 ! 😍— FIFA NEWS 🎮🇫🇷 | #FC26 (@fifanewsfr) March 11, 2026
👔 2 nouveaux entraîneurs ont 𝗘𝗡𝗙𝗜𝗡 été ajoutés en Ligue 1 🇫🇷 sur #FC26 !
- Paulo Fonseca 🇵🇹 (Lyon)
- Sébastien Pocognoli 🇧🇪 (Monaco)
Il était temps, maintenant espérons en voir plus être ajoutés dans le futur ! pic.twitter.com/yhJTSjmLew