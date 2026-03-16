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OL : Paulo Fonseca désormais modélisé dans FC26

OL : Paulo Fonseca désormais modélisé dans FC26
OL : Paulo Fonseca désormais modélisé dans FC26 - DR

Une envie d’incarner Paulo Fonseca ?

Alors que l’Olympique Lyonnais peine à retrouver le chemin de la victoire depuis plusieurs semaines, une autre nouvelle pourrait tout de même ravir les supporters… du moins pour les plus gamers.

Le célèbre jeu de football EA Sports FC, anciennement FIFA, a annoncé l’arrivée de nouveaux entraîneurs modélisés dans le jeu. Parmi eux figure désormais Paulo Fonseca, l’entraîneur de l’OL, qui pourra donc être incarné virtuellement par les joueurs.

Un autre technicien de Ligue 1 rejoint également la liste, Sébastien Pocognoli, actuel entraîneur de l’AS Monaco.

Avec ces ajouts, la Ligue 1 compte désormais trois entraîneurs modélisés dans le jeu. Du côté du football féminin, un seul coach est pour l’instant représenté avec Jonatan Giráldez. L’entraîneur de l’OL Lyonnes fait ainsi son entrée dans le célèbre jeu vidéo.

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Paulo Fonseca

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