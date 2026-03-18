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Coupe de France : OL Lyonnes retrouve Le Havre en quart de finale

Coupe de France : OL Lyonnes retrouve Le Havre en quart de finale
Coupe de France : OL Lyonnes retrouve Le Havre en quart de finale - DR

Après avoir remporté son premier trophée de la saison, OL Lyonnes se penche sur la Coupe de France.

Les Lyonnaises reçoivent Le Havre ce mercredi à 15h au Groupama OL Training Center dans le cadre des quarts de finale de la compétition nationale.

Quatre jours après avoir soulevé la coupe LFFP, les joueuses de Jonatan Giraldez espèrent valider leur billet pour les demi-finales de la coupe de France. Pour cela, il faudra battre le Havre. Une équipe que Jule Brand et ses coéquipières connaissent bien puisqu’elles ont battu les Normandes pas plus tard que la semaine dernière en championnat, sur le score de 3-0.

OL Lyonnes doit donc rééditer cette performance pour poursuivre sa route vers un potentiel nouveau trophée national.

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