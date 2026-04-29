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OL Lyonnes : une parenthèse de championnat à Nantes entre deux matchs de Ligue des Champions

OL Lyonnes : une parenthèse de championnat à Nantes entre deux matchs de Ligue des Champions
OL Lyonnes : une parenthèse de championnat à Nantes entre deux matchs de Ligue des Champions - DR OL Lyonnes

Comme Arsenal, OL Lyonnes dispute un match de championnat ce mercredi.

Les Lyonnaises se déplacent à Nantes à 19h en match en retard de la Première Ligue. 

Trois jours après leur défaite en demi-finale aller de Ligue des Champions, et trois jours avant de retrouver ces mêmes Anglaises pour le match retour au Groupama Stadium, seules quelques cadres sont du voyage. Wendie Renard, Selma Bacha ou encore Lindsey Heaps ont été laissées au repos.

Marie-Antoinette Katoto, Alice Sombath et Christiane Endler seront chargées de guider un groupe rajeuni vers la victoire.

Jonatan Giraldez veut se donner un maximum de chances d’effectuer une remontada samedi sur la scène européenne, quitte à faire l’impasse sur ce match de championnat. Il faut dire que son équipe est assurée de finir première du championnat et est déjà qualifiée pour les play-offs.

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