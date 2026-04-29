Trois joueuses d'OL Lyonnes en dédicaces ce mercredi en plein centre-ville de Lyon

Les supporters d’OL Lyonnes vont pouvoir approcher quelques joueuses d’un peu plus près. Selma Bacha, Melchie Dumornay et Liana Joseph seront présentes à la boutique OL de Bellecour ce mercredi de 16h à 19h pour une grande séance de dédicaces.

L’occasion pour les fans lyonnais de passer un moment privilégié avec trois joueuses de l’équipe.

Si Liana Joseph est actuellement blessée, Selma Bacha et Melchie Dumornay devrait rapidement retrouver les terrains puisque les Fenottes recevront Arsenal samedi en demi-finale retour de Ligue des Champions.