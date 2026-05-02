OL Lyonnes renverse Arsenal et s’offre une nouvelle finale européenne

Les Lyonnaises retrouveront la finale de la Ligue des Champions. Et pour valider leur ticket, elles ont réalisé un exploit ce samedi après-midi au Groupama Stadium en battant Arsenal (3-1).

Battu à l'aller à Londres (2-1), OL Lyonnes devait rendre une copie parfaite pour renverser son adversaire.

Immédiatement, les joueuses de Jonatan Giraldez ont mis la pression sur les Anglaises pour le plus grand bonheur des 22 000 spectateurs. Après avoir marqué un premier but à la 7e minute par Lindsey Heaps, annulé à cause d'un hors-jeu, Lyon obtenait un penalty à la 18e minute.

Wendie Renard voyait sa tentative être repoussée par Daphne van Domselaar. Mais la gardienne des Pays-Bas était sortie trop vite de sa ligne et le penalty était à retirer. Cette fois, la capitaine des Fenottes se montrait décisive et ouvrait le score (1-0).

Lancées, les Lyonnaises faisaient le break à la 36e minute. Kadidiatou Diani trompait à son tour la vigilance de la défense d'Arsenal sur un corner qu'elle reprenait de volée (2-0).

En seconde période, les Anglaises ne semblaient jamais en mesure de marquer et d'emmener OL Lyonnes en prolongations. Jusqu'à la 77e minute et ce but d'Alessia Russo (2-1), qui remettait les deux formations à égalité sur l'ensemble des demi-finales.

Une frayeur temporaire puisque Jule Brand se faisait pardonner de sa saison très mitigée à la 86e minute. L'Allemande, servie idéalement dans le dos de la défense par Melchie Dumornay, trouvait la faille pour offrir la victoire aux siennes (3-1).

Reste à connaître l'adversaire à affronter en finale de la compétition européenne. Le FC Barcelone et le Bayern Munich (1-1 à l'aller) s'affronteront dimanche après-midi dans l'autre demi-finale.

Retour au championnat désormais avec la dernière rencontre de la saison régulière de Première Ligue mercredi contre Montpellier. Un match que les Fenottes, assurées de finir premières, vont lâcher pour plutôt se concentrer sur la finale de Coupe de France de dimanche prochain contre le PSG.