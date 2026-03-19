Le Mondial 2026 s’éloigne pour Corentin Tolisso (OL), toujours privé d’équipe de France

Didier Deschamps a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour les deux prochains matchs amicaux de l’équipe de France, face au Brésil et à la Colombie.

Si de nombreux appels du pied ont été faits pour convaincre le sélectionneur d’appeler Corentin Tolisso, le milieu de terrain de l’OL n’a pas été convoqué pour cette dernière liste avant le Mondial 2026.

La participation du capitaine lyonnais à la prochaine coupe du monde semble donc de plus en plus compromise. "Statistiquement beaucoup qui sont là aujourd’hui seront là au mois de mai, mais il ne faut pas faire de conclusions trop hâtives", a souligné Didier Deschamps.

On notera par ailleurs la présence dans cette liste de l’ancien joueur de l’OL, Rayan Cherki, qui obtient de nouveau la confiance du sélectionneur et qui pourrait prochainement vivre son premier mondial en Bleu. Egalement passés par Lyon, Malo Gusto et Pierre Kalulu.