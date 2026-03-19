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Le Mondial 2026 s’éloigne pour Corentin Tolisso (OL), toujours privé d’équipe de France

Le Mondial 2026 s’éloigne pour Corentin Tolisso (OL), toujours privé d’équipe de France
Le Mondial 2026 s’éloigne pour Corentin Tolisso (OL), toujours privé d’équipe de France - Lyon Foot

Est-ce réellement une surprise ? 

Didier Deschamps a dévoilé la liste des joueurs convoqués pour les deux prochains matchs amicaux de l’équipe de France, face au Brésil et à la Colombie. 

Si de nombreux appels du pied ont été faits pour convaincre le sélectionneur d’appeler Corentin Tolisso, le milieu de terrain de l’OL n’a pas été convoqué pour cette dernière liste avant le Mondial 2026.

La participation du capitaine lyonnais à la prochaine coupe du monde semble donc de plus en plus compromise. "Statistiquement beaucoup qui sont là aujourd’hui seront là au mois de mai, mais il ne faut pas faire de conclusions trop hâtives", a souligné Didier Deschamps.

On notera par ailleurs la présence dans cette liste de l’ancien joueur de l’OL, Rayan Cherki, qui obtient de nouveau la confiance du sélectionneur et qui pourrait prochainement vivre son premier mondial en Bleu. Egalement passés par Lyon, Malo Gusto et Pierre Kalulu.

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Corentin Tolisso

OL

Equipe de France

Mondial 2026

2 commentaires
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Romulus le 19/03/2026 à 15:16

Arrêtez les articles sur Tolisso et l’équipe de France JAMAIS Deschamps ne le reprendra en équipe de France il ne l’apprécie pas et surtout il est Lyonnais, ce qui pour DD est rédhibitoire

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Oh là là le 19/03/2026 à 14:25

C'est injuste pour notre Coco, qui aurait bien mérité le déplacement...

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