OL : Corentin Tolisso en tête, les salaires lyonnais dévoilés

L’Olympique Lyonnais a profondément revu sa stratégie économique ces derniers mois. Comme le révèle L’Équipe, le club a réussi à réduire sa masse salariale après plusieurs mercatos marqués par des choix plus mesurés à cause de John Textor. Mais malgré cette volonté de rationalisation, certains salaires restent élevés au sein de l’effectif.

Sans surprise, Corentin Tolisso figure en tête des joueurs les mieux rémunérés du club, avec un salaire estimé à 450 000 euros brut mensuels. Un montant qui lui permet également de se hisser dans le top 20 des plus gros salaires de Ligue 1.

Derrière lui, Moussa Niakhaté et Orel Mangala occupent la deuxième place en interne, avec environ 300 000 euros mensuels chacun.

Le reste du top 10 lyonnais témoigne encore de certaines décisions passées. Ernest Nuamah (250 000 euros) figure parmi les joueurs les mieux payés, aux côtés de profils comme Ainsley Maitland-Niles, Nicolás Tagliafico, Tanner Tessmann, Endrick, Abner Vinícius ou encore Tyler Morton.

Un classement qui illustre l’impact de la précédente politique sportive, avec certains joueurs aux rémunérations importantes malgré des performances parfois irrégulières.

Sur le banc, Paulo Fonseca se distingue également. L’entraîneur lyonnais figure parmi les techniciens les mieux rémunérés du championnat, occupant la deuxième place du classement en Ligue 1 derrière les 1 000 000 d’euros de Luis Enrique.

Malgré ces chiffres, la tendance est clairement à la baisse du côté de l’OL. Le club a recentré sa stratégie en misant davantage sur des profils plus jeunes et des recrutements ciblés, souvent issus de championnats moins exposés.