Endrick décisif, Yaremchuk buteur : Lyon se relance enfin contre Lorient (2-0)

Le public du Groupama Stadium a longtemps cru que Lyon n'y arriverait jamais. Comme c'est le cas depuis deux mois, l'équipe de Paulo Fonseca peinait à se montrer dangereuse, à construire de bonnes actions. La réception de Lorient cochait toutes les cases d'un triste match nul à venir, voire d'un braquage des Merlus.

Car au terme d'une première mi-temps peu concluante, Dominik Greif réalisait une parade à la Neuer décisive. Devant Bamba Dieng qui reprenait un centre à bout portant, le gardien lyonnais s'imposait et évitait un retour honteux aux vestiaires.

Paulo Fonseca osait un choix fort en faisant trois changements à la mi-temps, et notamment en lançant Endrick après l'avoir tancé en conférence de presse et laissé sur le banc au coup d'envoi. Le Brésilien ne mettait pas longtemps à se mettre en évidence, il centrait à la 49e minute et offrait un caviar à Roman Yaremchuk, dont la tête délivrait le Groupama Stadium. Son premier but en Ligue 1 (1-0).

Lyon avait enfin un visage conquérant et convaincant. A la 56e minute, Endrick perdait son duel avec Yvon Mvogo mais le ballon était repris de la tête par Corentin Tolisso, également entré à la mi-temps (2-0).

Avec ces trois points bienvenus, les premiers depuis le 15 février, Lyon revient à la 5e place, à une longueur de Marseille et à deux de Lille. Il faut désormais engranger un maximum de points.

Mais probablement pas dimanche prochain, puisque l'OL ira à Paris pour conclure la 30e journée de Ligue 1. Le PSG aura certes un match européen contre Liverpool dans les pattes, mais au match des équipes les plus fatiguées, Lyon gagne hélas haut la main…

Olympique Lyonnais- FC Lorient 2-0 (0-0)

Avertissements : Maitland-Niles (45'), Endrick (81'), Morton (82') et Moreira (90') pour Lyon.

Buts : Yaremchuk (49') et Tolisso (56') pour Lyon.