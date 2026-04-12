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Endrick décisif, Yaremchuk buteur : Lyon se relance enfin contre Lorient (2-0)

Endrick décisif, Yaremchuk buteur : Lyon se relance enfin contre Lorient (2-0)
Corentin Tolisso a marqué le deuxième but de l'OL face à Lorient - DR OL

Après neuf matchs sans victoire toutes compétitions confondues, l'Olympique lyonnais a enfin mis fin à cette triste série ce dimanche 12 avril. Le succès glané à domicile contre Lorient est primordial pour la suite (2-0).

Le public du Groupama Stadium a longtemps cru que Lyon n'y arriverait jamais. Comme c'est le cas depuis deux mois, l'équipe de Paulo Fonseca peinait à se montrer dangereuse, à construire de bonnes actions. La réception de Lorient cochait toutes les cases d'un triste match nul à venir, voire d'un braquage des Merlus.

Car au terme d'une première mi-temps peu concluante, Dominik Greif réalisait une parade à la Neuer décisive. Devant Bamba Dieng qui reprenait un centre à bout portant, le gardien lyonnais s'imposait et évitait un retour honteux aux vestiaires.

Paulo Fonseca osait un choix fort en faisant trois changements à la mi-temps, et notamment en lançant Endrick après l'avoir tancé en conférence de presse et laissé sur le banc au coup d'envoi. Le Brésilien ne mettait pas longtemps à se mettre en évidence, il centrait à la 49e minute et offrait un caviar à Roman Yaremchuk, dont la tête délivrait le Groupama Stadium. Son premier but en Ligue 1 (1-0).

Lyon avait enfin un visage conquérant et convaincant. A la 56e minute, Endrick perdait son duel avec Yvon Mvogo mais le ballon était repris de la tête par Corentin Tolisso, également entré à la mi-temps (2-0).

Avec ces trois points bienvenus, les premiers depuis le 15 février, Lyon revient à la 5e place, à une longueur de Marseille et à deux de Lille. Il faut désormais engranger un maximum de points.

Mais probablement pas dimanche prochain, puisque l'OL ira à Paris pour conclure la 30e journée de Ligue 1. Le PSG aura certes un match européen contre Liverpool dans les pattes, mais au match des équipes les plus fatiguées, Lyon gagne hélas haut la main…

Olympique Lyonnais- FC Lorient 2-0 (0-0)
Avertissements : Maitland-Niles (45'), Endrick (81'), Morton (82') et Moreira (90') pour Lyon.
Buts : Yaremchuk (49') et Tolisso (56') pour Lyon.

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6 commentaires
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DMPP le 12/04/2026 à 20:50

Non,ce sera facile de contenter les supporters pour qu'ils soient contents,les points comptent plus que jamais maintenant ou jamais.

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Destin le 12/04/2026 à 18:06

Plus aucun match gagné depuis la banderole en hommage à Quentin D. c'est bien le signe qu'il y a une justice divine en ce bas monde

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RALEUSE le 12/04/2026 à 10:17

il est évident qu'ils ne gagneront pas parce que tout simplement, ils sont nuls. Pas de technique, pas d'envie, pas de cardio....ils auraient du être en ligue 2, leur vraie place. et franchement un coup de bol d'être au milieu du tableau

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Solidarité 69 le 12/04/2026 à 09:56

Au vu du jeu proposé la 7e place serait juste.

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DMPP le 12/04/2026 à 09:46

Attention ,face à lorient où L'OL coule à flots face à la mer aussi,contre vents et marées le vent l'emportera si la défaite est au rendez-vous crucial en ce dimanche dominical,Paul Seixas fait la une de la presse sportive,Lyonnais c'est déjà ça pour nous supporters (trices) de l'OL....

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Vandamm le 12/04/2026 à 07:48

Match de ligue 2 ce soir, lyon a régressé les joueurs ne sont pas au niveau de ligue 1, Fonsceca reste figé a un système de jeu qui ne marche depuis 10 matchs ..

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