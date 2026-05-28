"C’est vraiment difficile pour moi" : Lindsey Heaps se prépare pour son dernier match avec l’OL Lyonnes 

À la veille de la finale de Première Ligue face au Paris FC, Lindsey Heaps s’est présentée devant les médias pour ce qui ressemblait déjà à des adieux. Après plusieurs saisons passées à Lyon, l’Américaine disputera vendredi son dernier match sous les couleurs lyonnaises.

Très émue tout au long de son intervention, la milieu de terrain n’a pas réussi à cacher ce que représentait ce départ pour elle. "C'est vraiment difficile pour moi", a-t-elle d’abord lâché, avant de revenir sur tout ce que cette aventure lyonnaise lui a apporté humainement et sportivement.

"J'ai donné tout pour ce club, pour cette équipe", a assuré Lindsey Heaps, visiblement touchée au moment d’évoquer ses dernières heures à Lyon. "J'ai eu l'occasion de jouer avec les meilleurs joueuses du monde. Je ne m'attendais jamais à jouer avec elles. C'est un honneur pour moi".

L’internationale américaine a aussi expliqué à quel point le club avait marqué sa carrière et sa vie personnelle. "Je ne pense pas qu'aucun Américain ait passé autant de temps en France. Mais c'est ma deuxième maison. J'ai toujours aimé ce club. Et je vais toujours soutenir ce club, tous les joueurs ici et l'équipe ici".

Très proche de plusieurs joueuses du vestiaire, Lindsey Heaps a également évoqué les liens créés au fil des années avec beaucoup d’émotion. "Quand je regarde cette équipe aujourd’hui… j’ai eu l’occasion de jouer avec des joueuses incroyables", a-t-elle expliqué. Malgré la déception de la finale de Ligue des champions perdue contre Barcelone quelques jours plus tôt, elle refuse de garder une image négative : "Je ne regrette pas comment l'année s'est passée".

À ses côtés, Wendie Renard est elle aussi apparue très touchée par ce départ. "Oui, il y a beaucoup d'émotions. Encore une fois, c'est jamais évident de voir des coéquipières partir. Des personnes qu'on apprécie, qu'on aime", a confié la capitaine lyonnaise. "On crée une famille. On se soutient dans les bons et surtout dans les moins bons moments".

La défenseure française a ensuite rendu un hommage appuyé à l’Américaine : "C'est quelqu'un qui veut toujours aller de l'avant. Gagner. Donc oui, c'est forcément triste pour nous". Avant de conclure avec un dernier objectif collectif : "La meilleure fin, ce sera qu'on se batte encore ensemble demain. Pour espérer gagner ce titre ensemble".

Après la claque reçue contre le Barça en finale de Ligue des champions, les Fenottes veulent désormais offrir une dernière célébration à Lindsey Heaps devant le Groupama Stadium. Une soirée qui promet d’être particulièrement chargée en émotions.