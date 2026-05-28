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Qualifications pour la Coupe du monde 2027 : quatre joueuses d’OL Lyonnes appelées en équipe de France 

Qualifications pour la Coupe du monde 2027 : quatre joueuses d’OL Lyonnes appelées en équipe de France 
Qualifications pour la Coupe du monde 2027 : quatre joueuses d’OL Lyonnes appelées en équipe de France - Lyon Foot

Le départ en vacances sera repoussé de quelques jours pour quatre joueuses d’OL Lyonnes qui ont été appelées en équipe de France.

Selma Bacha, Alice Sombath, Marie-Antoinette Katoto et Vicki Becho ont été appelées en équipe de France pour disputer les deux prochains matchs de qualification au Mondial 2027.

Laurent Bonadei, le sélectionneur, a dévoilé sa liste ce jeudi pour les prochains matchs face à la Pologne et l’Irlande. 

Blessée au genou, Kadidiatou Diani est forfait. Son absence est palliée par le retour en sélection de Vicki Becho, sa coéquipière à Lyon.

Les Bleues se déplaceront en Pologne le 5 juin puis affronteront la République d’Irlande le 9 juin à 21h à Grenoble.

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