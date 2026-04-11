Rivalité OL–ASSE : des bus vandalisés à Lyon, les images font réagir

Plusieurs bus de BlaBlaCar ont circulé avec une apparence inhabituelle, entièrement recouverts de graffitis de couleurs vertes. Sur les carrosseries, un sigle revenait systématiquement : "MF91", en référence aux Magic Fans, groupe ultra bien connu de l'AS Saint-Étienne. D’autres inscriptions plus provocatrices étaient également visibles, comme "Mort à Lyon."

Ces bus ont notamment été aperçus vendredi 10 avril, traversant la métropole lyonnaise sous les regards étonnés de riverains et de supporters. Une scène qui rappelle que le chambrage entre les deux clubs rivaux reste fréquent, comme en témoignent les graffitis déjà retrouvés à plusieurs reprises (2023 et 2024) devant le centre d’entraînement de l’AS Saint-Étienne.

Sur les réseaux sociaux, les images ont rapidement circulé, accompagnées de réactions contrastées. Certains internautes ont préféré en rire, estimant que "C’est drôle y’a rien de méchant", tandis que d’autres se montrent plus critiques, allant jusqu’à juger que "Ça c’est ridicule par contre" ou encore que "cela ne sert à rien". Une opération qui, au-delà de son aspect visuel, divise jusque dans les rangs des supporters stéphanois.