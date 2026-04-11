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Rivalité OL–ASSE : des bus vandalisés à Lyon, les images font réagir

Rivalité OL–ASSE : des bus vandalisés à Lyon, les images font réagir
DR : FerveurVerte_

La rivalité entre Lyon et Saint-Étienne s’affiche désormais… sur des bus.

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