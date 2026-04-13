L’OL va organiser son premier mâchon des Lumières avant la réception d’Auxerre

Le club a annoncé organiser la première édition du mâchon des Lumières au cœur du Groupama Stadium le 25 avril prochain.

"L’horaire inédit de la rencontre sera l’occasion de lancer le premier mâchon de l’histoire au Groupama Stadium. L’Olympique Lyonnais a souhaité perpétuer la tradition des ouvriers de la soie qui a forgé la richesse du patrimoine de notre ville au fil des années. Ce mâchon sera organisé dans un salon du stade de 9h30 à 12h30 et sera accessible aux détenteurs d’un billet de match via une billetterie qui ouvrira en début de semaine prochaine", explique l’OL.

De 13h à 15h, les supporters qui n’ont pas assisté au mâchon pourront se restaurer avant d’aller soutenir leur équipe. "L’ensemble de la restauration proposée au Groupama Stadium le jour du match sera revisité pour faire honneur à la richesse gastronomique de notre région. Tandis que le classique saucisse frites sera remplacé par du saucisson lyonnais, les traditionnels andouillettes et grattons s’inviteront au menu du jour, tout comme la praline sur la carte des desserts", précise le club. Les menus détaillés seront à découvrir à l’approche de la rencontre.

Des animations culinaires seront également proposées sur le parvis du stade.

Le match OL-Auxerre débutera ensuite à 15h. Pour rappel, l’horaire de la rencontre avait été avancé à la demande de la préfecture en raison de l’organisation d’un concert de rap le même jour à la LDLC Arena.