Quatre équipes lyonnaises en lice pour la phase finale de la Saint-Gobain Football Cup

Jusqu’à dimanche, des étudiants des écoles de commerces et d’ingénieur se disputeront le trophée de la Saint-Gobain Football Cup. Parmi eux, quatre équipes venues de Lyon.

Car les équipes d’emlyon et de l’INSA Lyon se sont qualifiées pour le FINAL6. L'école de commerce a qualifié son équipe féminine et masculine. "Pouvant compter les uns sur les autres, ces deux équipes pourraient faire basculer la compétition ! Arrivées en pleine confiance, elles ne sont pas là pour repartir les mains vides", indiquent les organisateurs.

De son côté, l'INSA Lyon a qualifié une nouvelle fois ses deux équipes : "L'équipe féminine et masculine étaient déjà vainqueurs l'année dernière de leur catégorie, feront-ils de nouveau la prouesse de remporter encore une fois le trophée ? C'est l'objectif que les deux équipes ont en tête", souligne l’organisation.



Véritable Coupe de France de football des écoles supérieures de commerce et des écoles d’ingénieurs, la Saint-Gobain Football Cup est considérée comme le plus grand rendez-vous sportif dédié au recrutement de jeunes talents. Cette compétition nationale unique en France réunit près de 2 000 étudiantes et étudiants, issus de plus de 86 écoles de commerce et d’ingénieurs. Ce sont au total 121 équipes qui s’affrontent avec l’objectif commun de soulever le trophée du tournoi à Clairefontaine.