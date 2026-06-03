"Nos jeunes joueurs ont été fouillés comme de vulgaires délinquants" : le FC Vaulx-en-Velin s’indigne après un contrôle de gendarmerie avant un match

Les faits remontent au 24 mai dernier alors qu’une équipe du club se déplaçait à Hostun dans la Drôme "pour une rencontre de championnat sans aucun enjeu particulier".

"À une minute seulement du stade, notre convoi a été ciblé par plusieurs gendarmes mobilisés pour procéder à un contrôle. Le premier minibus, non floqué, a pu passer sans difficulté. En revanche, le second véhicule, identifié aux couleurs du club, a immédiatement été arrêté. Lorsqu’ils ont compris que le premier minibus faisait également partie du convoi, une autre patrouille a été dépêchée afin de l’intercepter à son tour", explique le FC Vaulx-en-Velin assurant qu’il s’agissait d’un contrôle ciblé.

Selon les personnes présentes sur place, les jeunes joueurs ont été fouillés au bord de la route "comme de vulgaires délinquants". "Les sacs de sport, les affaires personnelles et même les filoches de ballons ont été inspectés. Une scène humiliante, incompréhensible et profondément choquante pour des enfants venus simplement pratiquer leur passion", dénonce le club vaudais, encore marqué par le décès d’un jeune gardien.

Ce contrôle aurait été demandé par le club recevant à la suite "d’inquiétudes exprimées". Selon le Progrès, un début de rixe avait été signalé le 1e février dernier au stade Francisque-Jomard de Vaulx-en-Velin, nécessitant l’intervention de la police.

Dans son communiqué publié sur les réseaux sociaux, le FC Vaulx-en-Velin dit "refuser de banaliser ce type de pratiques". Avant de conclure : "Le football est censé rassembler, éduquer et transmettre des valeurs. Ce que nous avons vécu ce week-end est tout l’inverse".