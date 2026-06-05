Anciens de l'OL

Sa pose photo improbable fait le buzz : Rayan Cherki (ex-OL) se justifie

Sa pose photo improbable fait le buzz : Rayan Cherki (ex-OL) se justifie
Sa pose photo improbable fait le buzz : Rayan Cherki (ex-OL) se justifie - DR

La photo des Bleus sur les escaliers de Clairefontaine a fait le buzz sur les réseaux sociaux. 

Il faut dire que Rayan Cherki semble avoir été pris d’une envie pressante de passer par les toilettes. Cette pose a d’ailleurs été détournée à de multiples reprises. "Mais la meilleure, c’est sur les corners d’Arsenal", affirme le milieu offensif de l’Equipe de France.

"Tout le monde est hyper beau gosse et puis il y a moi", s’amuse l’ancien joueur de l’OL, qui évolue désormais à Manchester City. 

Et l’international français, buteur jeudi soir face à la Côte d’Ivoire de se justifier : "C’est une question de respect. J’étais à côté de madame la ministre et je ne me voyais pas être au-dessus d’elle ou alors qu’on la voit moins que moi. Donc forcément je me suis baissé un peu. Ce n’est pas grave tant que ça fait rire les gens, et que ça procure du bonheur. Madame la ministre sait que je me suis accroupie pour lui faire un peu plus de place", a commenté Rayan Cherki au micro de TF1.

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Rayan Cherki

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Equipe de France

1 commentaire
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91Dolores83 le 05/06/2026 à 16:17

Une pose normale.

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