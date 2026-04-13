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Malgré un Olympico compliqué, Jérôme Brisard sera au sifflet pour PSG-OL 

Malgré un Olympico compliqué, Jérôme Brisard sera au sifflet pour PSG-OL 
Malgré un Olympico compliqué, Jérôme Brisard sera au sifflet pour PSG-OL  - DR

L’OL va retrouver Jérôme Brisard.

Les arbitres de la 30e journée de Ligue 1 ont été désignés. Et c’est Jérôme Brisard qui va officier lors du choc entre le PSG et l’OL au Parc des Princes.

L’homme en noir a déjà croisé la route des Lyonnais à plusieurs reprises cette saison, notamment lors de Monaco-OL, Nice-OL mais aussi lors du dernier Olympico qui avait été sujet à de nombreuses polémiques.

Matthieu Louis-Jean avait, pour rappel, écopé d’un carton rouge après avoir vivement critiqué les décisions arbitrales. 

Si le choc face au PSG sera un tout autre match, le travail de Jérôme Brisard sera particulièrement scruté par les dirigeants lyonnais.

Ce dernier sera assisté par Alexis Auger et Steven Torregrossa. Abdelatif Kherradji a été nommé arbitre remplaçant.

A la VAR, ce sont Mathieu Vernice et Hamid Guenaoui qui ont été nommés pour décortiquer les actions du match. 

La rencontre se déroulera ce dimanche à 20h45.

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Jérôme Brisard

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4 commentaires
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Arthur le 14/04/2026 à 13:55

Contre l'OM, il avait fait fort, au départ du but victorieux de l'OM, refus de siffler une agression sur Endrick puis dans la foulée de l'agression refus de siffler une faute sur Morton.
M. Brisard a programmé cet été ses vacances en famille au Grau du Roi mais il faudrait vérifier après le match s'il annulera ses vacances au Grau du Roi pour Saint-Tropez.

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Il va falloir revoir les expressions d'antan le 14/04/2026 à 12:37

L'homme en noir est habillé en vert/bleu sur la photo...

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Nadochez le 14/04/2026 à 10:21

Bonjour
sur une quinzaine de matchs qu'il a arbitrés cette saison 7 ont eu des contestations. Pur un match de cet importance il y avait meilleur choix à faire.

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DMPP le 14/04/2026 à 08:08

Brisard,vous avez dit brisard,comme c'est brisard,comment se dit brisard au qatar?le vent l'emportera....nasser lui,le vent monnaie l'a conduit au parc des princes du qatar avec comme chauffeur-guide niko le taulard de la santé(ripouxblique),pour la santé publique,liberté,égalité,fraternité,devaient suffir...euh souffrir.

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