Les arbitres de la 30e journée de Ligue 1 ont été désignés. Et c’est Jérôme Brisard qui va officier lors du choc entre le PSG et l’OL au Parc des Princes.

L’homme en noir a déjà croisé la route des Lyonnais à plusieurs reprises cette saison, notamment lors de Monaco-OL, Nice-OL mais aussi lors du dernier Olympico qui avait été sujet à de nombreuses polémiques.

Matthieu Louis-Jean avait, pour rappel, écopé d’un carton rouge après avoir vivement critiqué les décisions arbitrales.

Si le choc face au PSG sera un tout autre match, le travail de Jérôme Brisard sera particulièrement scruté par les dirigeants lyonnais.

Ce dernier sera assisté par Alexis Auger et Steven Torregrossa. Abdelatif Kherradji a été nommé arbitre remplaçant.

A la VAR, ce sont Mathieu Vernice et Hamid Guenaoui qui ont été nommés pour décortiquer les actions du match.

La rencontre se déroulera ce dimanche à 20h45.