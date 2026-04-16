OL : Endrick et Afonso Moreira distingués parmi les meilleurs jeunes de Ligue 1

Deux des joueurs offensifs de l’OL, Endrick et Afonso Moreira, figurent parmi les jeunes les plus performants du championnat selon une étude récente du Observatoire du football CIES.

Dans ce classement dédié aux joueurs de moins de 23 ans évoluant en Ligue 1, le Brésilien apparaît à la 13e place, tandis qu’Afonso Moreira se positionne 15e.

À l’échelle mondiale, seul Endrick parvient à se faire une place en intégrant le Top 100, malgré un temps de jeu limité lors de la première partie de saison. Une performance notable, compte tenu des critères utilisés, qui prennent en compte à la fois les statistiques individuelles, le niveau des compétitions disputées et l’utilisation des joueurs.

Ce classement, basé sur les performances des six derniers mois dans de nombreux championnats à travers le monde, vient récompenser la régularité et l’impact des deux Lyonnais.