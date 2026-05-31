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L’OL parmi les clubs de Ligue 1 les plus suivis sur les réseaux sociaux

L’OL parmi les clubs de Ligue 1 les plus suivis sur les réseaux sociaux
L’OL parmi les clubs les plus suivis sur les réseaux sociaux - Lyon Foot

L’OL fait partie des clubs de Ligue 1 les plus suivis sur les réseaux sociaux. 

C’est ce que montre une étude de l’Observatoire du football CIES, qui a classé les clubs du monde entier selon leur nombre d’abonnés sur les principaux réseaux sociaux (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et X). 

Au niveau mondial, deux clubs sortent du lot : le Real Madrid et ses 488 millions de followers suivis par le FC Barcelone (442 millions). 
Les Anglais de Manchester United complètent le podium (239 millions), devant Paris St-Germain (208 millions).

En Ligue 1, le classement est donc dominé par le PSG. Monaco (25 millions) et Marseille (23,5 millions) complètent le podium.

L’OL se classe quatrième. Lyon compte 14,6 millions de followers, dont 5,5 millions sur Facebook et 3,2 millions sur Instagram. Ce chiffre a progressé de 18,1% depuis juin 2025, alors que les vidéos autour de la venue d’Endrick avaient affolé les compteurs, avec 3,4 millions de vues sur Instagram. 

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