Le FCVB va installer une fan-zone pour la Coupe du monde !

Le FCVB a annoncé l’ouverture d’une fan-zone dans le stade Armand-Chouffet. Tous les matchs de l’équipe de France qui se joueront à 21h y seront diffusés, sur un écran géant de 8m².

Le premier rendez-vous est donc fixé au mardi 16 juin, pour l’entrée en lice de la France face au Sénégal. Le troisième match de poule contre la Norvège, le vendredi 26 juin, sera également diffusé.

Les supporters des Bleus seront attendus à partir de 18h afin de profiter des différentes animations avant le début de la rencontre.

"Des DJ et autres shows culturels agrémenteront la soirée au niveau sonore et visuel, pendant que l’offre de restauration des conscrits de la classe 2026 éveillera les papilles des Caladois", précise le FCVB.

Pour accéder au stade, le public devra être en possession d’un billet gratuit à réserver en ligne, qui permettra au FCVB de respecter la jauge maximale de spectateurs.

Dans le cas où la France se qualifierait pour la suite de la compétition, d’autres dates d’ouverture de la fan-zone seront communiquées selon l’heure de programmation des matchs.