Ligue des Champions : pourquoi une victoire du PSG n’empêcherait pas l’OL de passer par les barrages

Déjà qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des champions via la Ligue 1, le PSG vise une victoire ce samedi soir lors de la finale de l'épreuve.

Mais si les Parisiens l’emportent face au Gunners, cela ne changera absolument rien au sort de l’OL, qui a terminé 4e du championnat de France et qui devra disputer deux matchs pour se qualifier pour la phase de ligue de Ligue des Champions.

La raison est simple. Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle formule de la compétition européenne il y a deux ans, le règlement de l'UEFA stipule que si une place se libère, le club qui en profite est désormais celui qui possède le meilleur indice UEFA des tours préliminaires.

Alors que le PSG et Arsenal ont tous les deux remporté le titre dans leur championnat respectif, une place en Ligue des Champions va forcément se libérer. Compte-tenu du nouveau règlement, c’est le Chakhtior Donetsk, champion d'Ukraine et 45e à l'indice UEFA (56,250) qui profitera de ce jeu de chaise musicale. L’OL ne possède qu’un indice de 65,750. Cela ne lui a pas permis non plus de profiter de la place libérée par Aston Villa grâce à sa victoire en Ligue Europa. Pour rappel, c’est le Sporting Portugal qui a obtenu directement sa place en phase de ligue.

Peu importe le vainqueur de ce samedi soir, Paulo Fonseca et ses hommes devront batailler lors du 3e tour préliminaire prévu début août puis, en cas de victoire, lors des barrages mi-août pour espérer disputer la phase de ligue de Ligue des Champions.