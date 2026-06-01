OL : le groupe de supporters Lyon 1950 va retrouver Gerland le temps d'un match !

Le groupe Lyon 1950 a annoncé sa participation à la rencontre.

"Nous serons présents le samedi 6 juin à 21h pour assister au match entre le LOU et Montpellier afin de célébrer le stade qui a vu naître Lyon 1950", est-il écrit sur les réseaux sociaux.

Le LOU Rugby a mis en place une billetterie spéciale pour permettre aux supporters de l'OL d'acheter des billets en Virage Sud.

"On se donne rendez-vous pour chanter haut et fort notre amour pour notre stade historique et notre ville", indique le groupe de supporters, qui appelle à ne pas utiliser de fumigènes "par respect pour le club hôte".

Les festivités débuteront dès 16h. Le groupe se rassemblera devant l'ancien Ninkasi. Le départ du cortège vers le stade se fera vers 19h30.