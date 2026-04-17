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OL : le retour d’Ernest Nuamah espéré la semaine prochaine !

OL : le retour d’Ernest Nuamah espéré la semaine prochaine !
OL : le retour d’Ernest Nuamah espéré la semaine prochaine ! - Lyon Foot

Ernest Nuamah entrevoit la lumière au bout du tunnel.

Cela fait un an qu’il est éloigné des terrains. Victime d’une rupture du ligament croisé en avril 2025, Ernest Nuamah a vu son retour maintes fois repoussé. 

Mais Paulo Fonseca est arrivé ce vendredi en conférence de presse avec une bonne nouvelle : "Ernest a un petit problème. Il n’est pas prêt pour cette rencontre mais il devrait être de retour la semaine prochaine", a commenté l’entraineur de l’OL. 

Sera-t-il possible de voir l’ailier ghanéen jouer d’ici la fin du championnat ou Ernest Nuamah connaitra-t-il une saison blanche ? 

Le joueur pourrait en tout cas retrouver prochainement le groupe, si l’on en croit son coach.

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Ernest Nuamah

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