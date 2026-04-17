OL : le retour d’Ernest Nuamah espéré la semaine prochaine !

Cela fait un an qu’il est éloigné des terrains. Victime d’une rupture du ligament croisé en avril 2025, Ernest Nuamah a vu son retour maintes fois repoussé.

Mais Paulo Fonseca est arrivé ce vendredi en conférence de presse avec une bonne nouvelle : "Ernest a un petit problème. Il n’est pas prêt pour cette rencontre mais il devrait être de retour la semaine prochaine", a commenté l’entraineur de l’OL.

Sera-t-il possible de voir l’ailier ghanéen jouer d’ici la fin du championnat ou Ernest Nuamah connaitra-t-il une saison blanche ?

Le joueur pourrait en tout cas retrouver prochainement le groupe, si l’on en croit son coach.