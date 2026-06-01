Un match de gala où des anciens de l’OL et de l’ASSE joueront dans la même équipe

Des anciens joueurs de l’OL et des anciens joueurs de l’ASSE vont se réunir pour disputer un match caritatif au profit de l’association Stef Cares. Une rencontre placée sous le signe de la sensibilisation à la sécurité routière, et plus particulièrement à la lutte contre l’utilisation du téléphone au volant.

Se retrouveront sur le terrain Grégory Coupet, François Clerc ou encore Loïc Perrin et Kevin Monnet-Paquet, Romain Hamouma et Benjamin Corgnet. Ils affronteront d’anciens joueurs de l’équipe de France, dont Robert Pirès, Eric Carrière, Steve Marlet ou encore Benoît Trémoulinas.

Si la rencontre doit débuter à 19h, des animations sont prévues dès 14h mercredi. Le grand public pourra découvrir par exemple des simulateurs de conduite, une voiture tonneau ou encore des lunettes d’alcoolémie.

L’entrée coûte 5 euros, au profit de l’association Stef Cares, parrainée par Pierre Sage.