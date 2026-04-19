C’est l’une des rencontres les plus difficiles pour l’OL en Ligue 1. Les joueurs de Paulo Fonseca se déplacent ce dimanche à 20h45 au Parc des Princes pour la 30e journée de championnat. Alors que le groupe lyonnais est une nouvelle fois amoindri, comme souvent cette saison, les joueurs devront redoubler d’efforts pour battre un PSG en très grande forme, notamment après sa qualification en Ligue des champions en éliminant Liverpool.

"Le PSG est dans sa meilleure période de la saison, ils sont vraiment très forts en ce moment. N’oublions pas qu’ils n’ont pas fait de pré-saison et qu’ils ont connu des problèmes physiques avec plusieurs blessures. Aujourd’hui, ils disposent de tout leur effectif et sont dans une très bonne dynamique", a déclaré Paulo Fonseca en conférence d’avant-match.

L’entraîneur a poursuivi : “Le premier objectif sera de bien défendre face à une équipe avec beaucoup de mobilité. On doit être solides pour ensuite se créer des opportunités d’attaque. On a beaucoup travaillé sur l’aspect défensif. Ce n’est pas différent des autres matchs, si ce n’est la préparation tactique”.

Après un match aller marqué par un arbitrage discutable, Paulo Fonseca a ajouté : “Je pense que les joueurs ayant disputé le premier match n’ont pas oublié. Je leur ai reparlé de la rencontre que nous avions faite. On avait notamment fait jouer Rachid Ghezzal pour la première fois, ainsi que Khalis Merah et Afonso Moreira, et ils avaient très bien répondu présents. Je suis confiant avec les joueurs que nous avons et avec la stratégie que nous avons préparée pour ce match”.

Clinton Mata a également appuyé les propos de son coach : "On sait qu’on va affronter la meilleure équipe du championnat. C’est un véritable rouleau compresseur, j’ai pu le constater : ils ont énormément de qualités. Pour nous, le plus important est de rester concentrés sur nous-mêmes. La victoire à Lorient nous a apporté de la confiance. Dans le football, tout est possible : on va aborder ce match en mettant toutes les chances de notre côté et en essayant de prendre des points".

Le défenseur a également indiqué : "C’est difficile d’avoir la possession face à ce genre d’équipe, où il y a de la qualité sur chaque ligne. Au match aller, on a réalisé une très grosse prestation, on a regardé Paris dans les yeux. On va essayer de reproduire cela au match retour, en étant plus efficaces". Avant d’ajouter : "Il n’y a pas de revanche à prendre sur le match aller. Il y a eu des décisions très discutables, mais on espère que tout sera à la hauteur lors du match retour, avec du beau spectacle. Il faudra être concentrés à 100 % et faire le moins d’erreurs possible, car face à ce genre d’équipe, on le paie cash".

Alors que l’OL avait enfin retrouvé la victoire, une rencontre face au PSG pourrait toutefois fragiliser cette dynamique retrouvée.