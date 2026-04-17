"Nous continuons avec des problèmes" : Corentin Tolisso, Pavel Sulc, Malick Fofana… les absents avant PSG-OL

À l’approche du déplacement sur la pelouse du PSG ce dimanche, l’OL devra encore composer avec plusieurs absences importantes, comme d’habitude.

En conférence de presse, Paulo Fonseca n’a pas caché sa frustration face à une situation qui se répète cette saison. "C’est la même chose, toutes les conférences, nous continuons avec des problèmes", a-t-il déclaré frustré.

Parmi les forfaits confirmés, Corentin Tolisso ne sera pas du déplacement. Touché aux adducteurs, le milieu lyonnais avait déjà été ménagé récemment. "C’était un risque lors du dernier match, je le savais", a confié son entraîneur après la rencontre gagnée face à Lorient (2-0).

L’OL devra également se passer de Pavel Šulc et de Malick Fofana, toujours indisponibles. Une situation qui pèse sur les options offensives de l’équipe. De son côté, Ernest Nuamah est indisponible également. Encore victime d’un souci physique, il ne sera pas prêt pour cette rencontre, mais un retour est envisagé dès la semaine prochaine.

Enfin, Nicolás Tagliafico manquera également cette rencontre, toujours suspendu après son expulsion face à Monaco.

Une série d’absences qui complique la tâche de l’OL avant ce choc face au PSG, dans un contexte déjà délicat. Paulo Fonseca devra donc une nouvelle fois adapter son équipe pour tenter de rivaliser avec le leader parisien.